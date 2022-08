Een vrachtwagen is van een dijk in Nieuw-Beijerland gereden. Hierbij zouden meerdere mense onder de vrachtwagen terecht zijn gekomen. De hulpverlening is in volle gang. Het ongeluk vond plaats aan de Zuidzijdsedijk.

Er zijn drie traumahelikopters opgeroepen. Ook is een berger onderweg. In de omgeving zijn veel wegwerkzaamheden waardoor de plaats van het ongeval mogelijk moeilijker bereikt kan worden. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam