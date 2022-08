In de Koningshaven bij het Noordereiland in Rotterdam is een lichaam gevonden. De politie heeft het stoffelijk overschot inmiddels geborgen en doet onderzoek.

Volgens een politiewoordvoerder is nog veel onbekend over het lichaam. "We gaan onderzoeken wie het is en hoe deze persoon in het water terecht is gekomen." Het lichaam was vanaf de kant goed zichtbaar in het water.