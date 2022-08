Een 47-jarige vrouw is om het leven gekomen toen ze met haar wagen in de sloot langs de Gorslaan in Oostvoorne terecht kwam. Reanimatie mocht niet meer baten.

Het voertuig met de vrouw erin werd zaterdagmorgen in het water ontdekt. De vrouw werd door de brandweer uit haar voertuig gehaald en daarna is nog tevergeefs geprobeerd haar te reanimeren, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Wat de oorzaak is van het eenzijdige ongeval en hoe lang de vrouw in het water heeft gelegen, is onbekend. De politie doet daar geen verder onderzoek meer naar, zegt een woordvoerder. Het ongeval gebeurde vlakbij vakantiepark Kruininger Gors.