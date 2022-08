In het gebouw dat zestien jaar lang zijn tweede huis was, lag Bram Peper zaterdag opgebaard. Rotterdammers konden in het stadhuis afscheid nemen van de vorige week overleden oud-burgemeester.

Op de kist lag, naast een bos bloemen met lint in de Rotterdamse kleuren, de Van Oldenbarneveltpenning: de hoogste onderscheiding van de gemeente, die Peper kreeg bij zijn afscheid in 1998 maar in 2001 terugstuurde naar het stadhuis, nadat zijn relatie met de gemeente was beschadigd door de bonnetjesaffaire. Op verzoek van de familie lag de penning nu, twintig jaar later, op de kist.

De voor de zekerheid geplaatste dranghekken waren zaterdag niet nodig. Veel intimi van Peper zullen komende maandag de besloten afscheidsdienst in de Laurenskerk bijwonen. Maar elke paar minuten kwamen wel een paar Rotterdammers het stadhuis binnen om Peper een laatste groet te brengen.

Zoals de 67-jarige Christine. Zij leerde Peper 32 jaar geleden kennen, toen ze uit haar huis gezet was vanwege crimineel gedrag van een familielid. Zelf zou ze pas veel later van alle blaam gezuiverd worden, maar het was Peper die haar hielp toen ze finaal in de knel zat, vertelde ze. "Hij heeft mijn leven gered. Het maakt me niet uit hoe anderen over hem praten. Het was een warm mens en hij hielp me terwijl hij dat niet hoefde te doen."

Anderen wilden Peper vooral eer bewijzen vanwege zijn betekenis voor de stad. Zoals Robin Knüppe, ooit burgerraadslid namens Leefbaar Rotterdam. "Zijn daadkracht, z'n intelligentie. Daar kunnen heel veel politici van nu een voorbeeld aan nemen."

Ook locoburgemeester Robert Simons was aanwezig. Hij roemde Pepers grote verdiensten voor de stad. "De familie heeft het zeer gewaardeerd dat hij hier opgebaard ligt. Dit was heel lang zijn tweede huis."