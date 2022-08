Voor een schietpartij in een café aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois werd met een vuurwapen 'gedanst en gefeest alsof het een normaal gebruiksvoorwerp was', aldus het OM na het zien van de camerabeelden. Maar uiteindelijk sloeg het feest om en zou richting het plafond zijn geschoten en werd de kroegeigenaar beroofd.

Al was het ver na middernacht in de vroege morgen van zaterdag 19 maart, toch waren nog meerdere mensen in het café in Oud-Charlois. De politie sprak eerder over een vechtpartij, waarna een vuurwapen werd getrokken en geld uit de kassa werd gestolen.

Ook het horloge van de kroegbaas werd geroofd, terwijl het slachtoffer zou zijn vastgehouden. De café-eigenaar zal een schadeclaim indienen.

Wat exact is voorgevallen en wat de rol was van de twee neven, behoeft echter meer onderzoek. Daarom worden enkele getuigen gehoord. De twee verdachten mogen tot hun vreugde dit verdere onderzoek in vrijheid afwachten.

Waarbij wel strenge regels gelden. Ze mogen absoluut niet in het café komen of contact zoeken met de café-eigenaar of de andere getuigen. Ook moeten ze hun reispapieren inleveren, zodat ze niet naar het buitenland kunnen vertrekken.