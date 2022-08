De politie heeft donderdagmiddag een vierde verdachte aangehouden voor de steekincidenten die op woensdag 27 juli plaatsvonden in het centrum van Rotterdam. Het gaat om een zeventienjarige jongen uit Rotterdam.

Bij de steekincidenten raakten eene Capellenaar en een achttienjarige Rotterdammer gewond. Hulpdiensten vonden de Capellenaar in de buurt van de Lijnbaan en het Stadhuisplein. De politie hield toen al een zestienjarige Rotterdammer aan. Het achttienjarige slachtoffer uit Rotterdam werd bij de Karel Doormanstraat aangetroffen. Kort na het incident zijn twee stadsgenoten (15 en achttien jaar) aangehouden.

De steekpartijen vonden slechts tientallen meters bij elkaar vandaan plaats rond hetzelfde tijdstip. De politie onderzoekt nog of er een link is. De vierde verdachte is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij beide steekincidenten, meldt een woordvoerder.