Bij verschillende verkeerscontroles in Rotterdam-Oost zijn donderdag twee agenten gewond geraakt. In beide gevallen gebeurde dat omdat bestuurders op de vlucht sloegen en in volle vaart de politiemensen meesleurden.

De agent die donderdagavond in Nesselande werd meegetrokken door een auto, moet tenminste een tand missen. Bij zijn val raakte hij ook gewond aan zijn bovenlip, die moest worden gehecht in het ziekenhuis.

De agent nam deel aan een actie op de Siciliëboulevard en Corsicalaan. Hij wilde een 27-jarige automobilist uit Berkel en Rodenrijs laten stoppen, maar dat mislukte. Andere agenten zetten daarop de achtervolging in. Op de Brandingdijk botste de vluchtauto tegen een betonblok.

De politie neemt de zaak hoog op. "De bestuurder heeft geweld gebruikt tegen een politieambtenaar, dat is onacceptabel", zegt een woordvoerder. "Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen." De bestuurder zit vast, hij bleek onder invloed van cocaïne. Zijn wagen is in beslag genomen.

Eerder op de dag raakte ook al een agent gewond bij een verkeerscontrole op de Bolkruid en Prins Alexanderlaan. Hier was een maaltijdbezorger zonder rijbewijs niet van plan om mee te werken aan de controle en reed weg. Hierbij trok hij een agent omver die er een open arm en kapotte kleding aan overhield.

Vanwege aanhoudende verkeersoverlast houdt de politie vaker controles in Rotterdam-Oost. De acties van donderdag werden mede gehouden in verband met festival Culinesse. Van de gecontroleerde automobilisten in Nesselande hadden negen te veel gedronken. Later op de avond werd ook op alcohol gecontroleerd op de Hoofdweg in Capelle. Het aantal bestuurders, deels afkomstig van Culinesse, onder invloed was zo groot dat file ontstond voor het ademanalyseapparaat.