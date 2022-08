De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de Vierhavenstraat in Rotterdam-Delfshaven vier Roemeense mannen aangehouden met inbraakgereedschap in hun auto. In het voertuig, dat een Duits kentekennummer had, troffen de agenten ook drie tassen aan met koperen leidingen en stroomkabels.

Een van de inzittenden kon geen geldig identiteitsbewijs laten zien toen de politie hierom vroeg. De kaart die hij liet zien, gaf een foutcode aan bij het scannen en zag er anders uit dan de identiteitsbewijzen van de andere drie mannen. Nadat ook de Koninklijke Marechaussee de kaart controleerde, bleek het te gaan om een vals document. De man werd aangehouden en meegenomen naar het bureau, samen met de drie andere inzittenden van de auto. Na het vaststellen van de echte identiteit van de man, bleek dat hij nog 316 dagen celstraf uit moest zitten voor een eerdere misdaad. Nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, wordt hij verwijderd uit Nederland, zo laat de politie weten. Uit een blaastest bleek ook dat de bestuurder van de auto onder invloed was. Hij kreeg hiervoor een boete. Het inbraakgereedschap en de drie tassen met inhoud zijn in beslag genomen. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam