Nick Schilder en Simon Keizer treden volgend jaar april nog één keer op in Rotterdam Ahoy. Daarna stopt het muziekduo voorgoed, zo heeft het management van de twee bekendgemaakt. De show in Ahoy is onderdeel van de afscheidstour 'Nu of Ooit', waarmee Nick & Simon in het voorjaar van 2023 door Nederland reizen.

In maart begint het duo met een aantal clubshows in Zwolle, Alkmaar en Hengelo. De laatste drie concerten vinden plaats op 8, 9 en 10 april, in Ahoy. De kaartverkoop hiervoor is vandaag begonnen en gaat snel. 8 en 10 april zijn al uitverkocht: voor de show op 9 april zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

Voordat het zo ver is, hebben Nick & Simon nog een aantal optredens gepland staan. Zo staan ze zaterdag op de tiende editie van het CuliNESSE festival in Nesselande. Ook treden ze in september nog op in het Olympisch Stadion in Amsterdam met The Streamers.

Soloplannen

De laatste tijd gingen al geruchten dat Nick & Simon uit elkaar zouden zijn gegroeid en dat ieder z'n eigen weg wilde gaan. Begin augustus werd bevestigd dat er 'soloplannen' zijn, maar over de details werd niet verder uitgeweid. Komende maandag geven de zangers in de talkshow van Eva Jinek op RTL 4 eenmalig tekst en uitleg over hun beslissing om te stoppen als duo. Ook vertellen ze dan meer over de soloplannen die ze hebben.