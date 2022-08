Bij een alcoholcontrole in de Rotterdamse wijk Nesselande is een automobilist (27) uit Berkel en Rodenrijs donderdagavond op de vlucht geslagen. Een agent raakte door de vluchtpoging gewond aan zijn gezicht. De automobilist kon kort daarop door andere politieagenten worden aangehouden.

Volgens een politiewoordvoerder was de automobilist niet gediend van de alcoholcontrole aan de Corsicalaan in Nesselande. De bestuurder probeerde te vluchten, waarop de politie de achtervolging inzette. Hierbij raakte de agent gewond: hij verloor een tand en liep een wond aan zijn bovenlip op. De ambulancebroeders hebben de gewonde agent gecontroleerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is daar direct aan zijn verwondingen behandeld.

De man is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen. Na controle bleek hij onder invloed van cocaïne te zijn. Hij zit nog vast.