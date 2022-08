Er zijn nieuwe aanknopingspunten in het onderzoek naar de moord op Barendrechter Roshentlie Rosaria (23 jaar) in zijn oude woonplaats Vlissingen verleden jaar. Twee belangrijke getuigen hebben zich gemeld. Ook kwamen er nieuwe tips binnen na het uitloven van 15.000 euro aan tipgeld.

Rosaria, door zijn vrienden 'Pempi' genoemd, woonde met zijn vriendin en dochtertje in Barendrecht, maar was nog regelmatig in Vlissingen. Mogelijk is een ruzie tussen twee groepen in Vlissingen - waar in het verleden ook gewelddadige incidenten zijn geweest - hem fataal geworden.

Er was echter ook een opstootje in de nacht van de moord bij een grillroom in Vlissingen van het groepje van het slachtoffer en een vrouw. Er zijn nog beelden van fietsers op verschillende plekken die mogelijk betrokken zijn bij de dood van Rosario. De politie hoopt dat zij nog worden herkend. Twee getuigen die in de buurt waren, zijn wel achterhaald.

"Ik sta iedere dag op met vragen en ga met dezelfde vragen weer naar bed'', zei de moeder van de Barendrechter eerder in een oproep aan getuigen of anderen die meer weten. "Dit niet weten maakt de pijn en het verdriet alleen maar groter. Ik hoop uiteindelijk meer rust en vrede te vinden.''