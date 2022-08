Wetenschappers gaan komende weken in Rotterdam de uitstoot van broeikasgassen en stoffen die de lucht vervuilen uitgebreid in kaart brengen. Ze gaan gebruikmaken van vaste meetstations, meetvliegtuigen, auto's met meetapparatuur, een trailer en fietsen. Vanuit de ruimte worden bovendien metingen gedaan met satellieten.

Het onderzoek is bedoeld om de meetmethoden naar een hoger plan te brengen. Het is een initiatief van het Ruisdael Observatorium, een wetenschappelijk consortium waar verder onder meer het RIVM, het KNMI en diverse universiteiten in samenwerken. "Rotterdam is vanwege de grote verscheidenheid aan bronnen een interessante onderzoekcase", leggen ze uit.

"Om zeker te zijn dat geplande emissiereducties werkelijk worden gehaald - en niet alleen op papier - is het belangrijk om de berekeningen te kunnen testen met onafhankelijke metingen", legt de WUR het nut van betere metingen uit. Juist nu is het een interessante periode om daar onderzoek naar te doen, omdat "veel activiteiten na de relatief rustige vakantieperiode weer op gang komen", klinkt het. De wetenschappers hopen de effecten hiervan in hun metingen terug te zien.