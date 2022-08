De verlichting van de Erasmusbrug wordt komende zaterdagavond en -nacht gedimd, naar aanleiding van het overlijden van oud-burgemeester Bram Peper. Dat laat wethouder Vincent Karremans weten. ,,De Zwaan rouwt om de man die haar het levenslicht gaf”, aldus Karremans op Twitter.

Mensen die afscheid willen nemen van Peper, kunnen dat komende zaterdag tussen 10 en 13 uur doen op het stadhuis. De oud-burgemeester wordt dan opgebaard in een gesloten kist. De uitvaartdienst vindt maandag in besloten kring plaats in de Laurenskerk. In de hal van het stadhuis is nu al een tijdelijke herdenkingsplek voor Peper ingericht, met een condoleanceregister waar mensen een boodschap kunnen achterlaten. In de gemeenteraad zal burgemeester Aboutaleb op 8 september stilstaan bij het overlijden van de oud-burgemeester.

De komst van de Erasmusbrug, in 1996, wordt gezien als één van de grote verdiensten van Peper in Rotterdam. In de raad werd deze week zelfs al gepleit om de brug om te dopen en naar hem te vernoemen. Peper was burgemeester van 1982 tot 1998. Hij overleed vorige week op 82-jarige leeftijd.