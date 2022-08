Rotterdam staat de komende week op verschillende manieren stil bij het overlijden van oud-burgemeester Bram Peper. In de raad gaan al stemmen op om een prominente straat of zelfs een brug naar hem te vernoemen.

Komende donderdag zal de gemeenteraad stilstaan bij zijn overlijden. Zaterdag kan het publiek afscheid van Peper nemen in het stadhuis, de uitvaart vindt maandag in besloten kring plaats. In het stadhuis is maandag al een condoleanceregister geopend.

Raadslid Ellen Verkoelen (50PLUS) liet als een van de eersten een bericht achter: ze noemde Peper een 'groot Rotterdammer'. "Zijn betekenis voor de stad is gigantisch", zegt Verkoelen. "Daar heeft hij bij leven te weinig erkenning voor gehad. Hopelijk gebeurt dat nu alsnog."

Verkoelen pleit er zelfs voor de Erasmusbrug om te dopen en naar Peper te vernoemen. "Hij heeft Rotterdam ontdaan van z'n minderwaardigheidscomplex en heeft Zuid bij de stad betrokken. Dat verdient een groots eerbetoon."

Ook PvdA-fractievoorzitter Richard Moti pleit voor een prominente vernoeming. Hij noemt de nieuwe oeververbinding waar Rotterdam op hoopt. "De straatnamencommissie gaat hierover, maar dit vind ik een mooie optie."