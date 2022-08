Een echtpaar in Vlaardingen werd vorige maand midden in de nacht wakker van geluid gesnurk. Het geluid kwam van zolderverdieping, waar op dat moment niemand hoorde te zijn. Geschrokken alarmeerden ze de politie.

De man des huizes was door zijn wakker geworden vrouw gesommeerd te gaan kijken. Hij zag onder het bed op zolder iets liggen wat geluid maakte. Hij durfde niet verder te kijken, wat leidde tot een bijzondere melding voor de politie.

Agenten troffen op de zolder een slapende man aan, die via de (niet afgesloten) achterdeur naar binnen was gekomen. Volgens agenten lag hij 'te snurken als een malle' en werd hij pas wakker door geroep van de agenten. Volgens de politie had de man geen kwade intenties. Wel is hij aangehouden voor huisvredebreuk. Ook is voor hem passende hulp gezocht.