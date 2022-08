Ruzies die over de rug van kinderen worden uitgevochten, het gebeurt nog te vaak nadat ouders uit elkaar gaan. Sommige scheidingen duren járen, waardoor kinderen langdurig de gevolgen ervan ondervinden. In Rotterdam kregen in 2021 ongeveer vijfduizend kinderen jeugdhulp terwijl ze te maken hadden met een vechtscheiding.

De gemeente draait daarom sinds juni van dit jaar een proef met het informatieloket Ouders en Scheiding. Daarmee wil de gemeente scheidingen waarbij sprake is van ernstige en aanhoudende conflicten voorkomen en terugdringen. "Vooral kinderen zijn er de dupe van", zegt pedagoog Célia Rodrigues, die het loket bemant namens het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een vechtscheiding levert vaak schooluitval en psychische problemen op. In sommige gevallen zorgt zo'n vechtscheiding ervoor dat kinderen crimineel gedrag vertonen. "Zowel de ouders als de kinderen moeten rust kunnen vinden door op tijd hulp te krijgen. Vaak weten ouders die in een complexe scheiding liggen, niet waar ze moeten beginnen. Er komt veel op hen af. Vaak beseffen ze ook niet wat een scheiding met kinderen kan doen", aldus Rodrigues. De gemeente heeft geen cijfers van hoeveel mensen het loket hebben bezocht. Rodrigues kan al wel schetsen waar ouders behoefte aan hebben. "De vragen gaan bijvoorbeeld over de wensen van de kinderen over waar ze willen wonen, maar ook over afspraken die niet worden nagekomen over het contact tussen ex-partners en kinderen. Ook zijn er vragen van moeders die de stap om te scheiden niet durven te nemen of willen weten hoe ze in het belang van het kind het beste kunnen communiceren met hun ex-partner", aldus Rodrigues. "Het zijn tot nu toe alleen moeders die het loket bezoeken." De gemeente biedt hulp aan door door te verwijzen naar een mediator, opvoedkundige of pedagoog. Ook zijn er sociaal raadslieden die de ex-partners kosteloos juridisch kunnen bijstaan. Het loket is iedere woensdag en vrijdag open tussen 10.00 en 13.00 uur en bevindt zich in de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Op de Dag van de Scheiding, vrijdag 9 september, gaat het informatiepunt officieel open. De komende weken zet de gemeente een campagne op om het loket onder de aandacht te brengen.