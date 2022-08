Op een groot portret van Johan Cruijff in Rotterdam-Zuid zijn dit weekeinde antisemitische tekens gekalkt: een hakenkruis en Jodenster. De gemeente heeft de muur onder het Breeviaduct, tegenover De Kuip, snel schoongemaakt. "Dat doen we altijd met discriminerende teksten.''

Rotterdam kreeg afgelopen voorjaar net als Barcelona en Londen een Creative Cruyff Court op de gure, kale plek in de wijk Hillesluis. Aan de ene kant om jongeren te laten zien dat er overal plek is om te spelen, aan de andere kant om steden te laten zien hoe ze op onwaarschijnlijke plekken toch sportfaciliteiten kunnen creëren.

Het kunstenaarsduo Shon Price en Joram Roukes maakte een portret van Johan Cruijff, die natuurlijk vooral bekendheid geniet als Ajax-voetballer, maar in één seizoen bij Feyenoord zowel het kampioenschap als de beker won. Naast het hoofd van Cruijff staan onder andere de woorden 'Respect' en 'Play Together'.

Deze boodschap staat in schril contrast met de boodschap van diegene die witte verf naar het portret gooide en zowel een hakenkruis als Jodenster tekende. Met daarbij de letters JHK, vermoedelijk een handtekening. De gemeente doet alleen aangifte als iemand op heterdaad is betrapt, maar de politie zal de graffiti hoe dan ook onderzoeken, zegt een woordvoerder van de politie.

Verleden jaar verscheen er kort na de overstap van Steven Berghuis van Feyenoord naar aartsrivaal Ajax een antisemitische spotprent van hem in Rotterdam-Crooswijk. Twee supporters zijn hiervoor veroordeeld: zij moeten een bezoek brengen aan het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Als ze niet gaan, krijgen ze een werkstraf van 60 uur voor groepsbelediging.

De politie registreerde vorig jaar meerdere gevallen van antisemitisme in de regio. Zoals over voetbalsupporters die leuzen als 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' riepen, maar ook over mensen die vanwege hun Joodse of Israëlische achtergrond werden gediscrimineerd, zo blijkt uit de jaarlijkse discriminatiemonitor.