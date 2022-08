In de trein van Rotterdam Centraal naar Rotterdam Alexander is vanochtend een conducteur bespuugd, geslagen en beroofd. De politie heeft tot dusver één verdachte aangehouden en is nog op zoek naar de andere. "Afschuwelijk dat dit een collega tijdens zijn werk is overkomen."

De conducteur controleerde kaartjes in de trein, toen drie reizigers zich agressief begonnen te gedragen. Ze bespuugden de conducteur, sloegen hem en beroofden hem van zijn portofoon. De reizigers vluchtten vervolgens bij Rotterdam-Alexander de trein uit. Het zou in totaal gaan om drie verdachten. Eén zou een zwarte pet en Liverpool-shirt dragen, de ander een wit shirt met een zwarte schoudertas. Van de derde verdachte is niet bekend welke kleding hij droeg, wel is duidelijk dat de man volledig nat was omdat hij in een sloot zou hebben gelegen.

Eelco van Asch, directeur operatie bij NS, geeft in een reactie aan erg geschrokken te zijn. "Het is afschuwelijk dat een collega dit tijdens zijn werk is overkomen. Ook zij willen heelhuids thuiskomen na hun werk. Dit gedrag accepteren wij nooit. Daders mogen hier niet mee wegkomen", stelt de directeur. "Alle beelden en informatie delen wij met de politie. We roepen medereizigers die iets gezien hebben op om zich te melden bij de politie.

Ook uit hij zijn medeleven richting de conducteur. Een woordvoerder van de NS meldt dat deze zich 'natuurlijk kapotgeschrokken is'. Op Twitter reageren reizigers geschokt op het nieuws. 'Ik zit blijkbaar in een trein waarvan de conducteur zojuist is bespuugd en bestolen. Bizar dat iemand zoiets doet', laat een van hen weten.

De politie is intussen druk bezig om de verdachten op te sporen. Een helikopter zoekt mee. Het is nog niet duidelijk op welke manier de daders zijn gevlucht. Verder is nog niet bekend in hoeverre de conducteur gewond is geraakt.