De politie heeft zondag in Rotterdam twee keer een waarschuwingsschot gelost na verschillende meldingen van personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Dat gebeurde onder andere bij een shishalounge. In beide gevallen bleek achteraf dat de verdachte geen wapen droeg.

De eerste melding ontving de politie rond 21.20 uur. Twee mannen op de Crooswijkseweg zouden een vuurwapen bij zich dragen. Toen de toegesnelde agenten hen benaderden, weigerde een van de twee de aanwijzingen van de agenten op te volgen. Na een waarschuwingsschot schikte hij in en konden de twee worden aangehouden. Na onderzoek bleek dat geen van hen een wapen had.

Enkele uren later, rond 1.00 uur, kwam er een melding binnen van een persoon met een vuurwapen in een shishalounge aan de Schiedamsedijk. Toen agenten arriveerden, kwam er een man die voldeed aan het signalement naar buiten gelopen. Bij hem was eveneens een waarschuwingsschot nodig om hem zijn handen veilig zichtbaar te laten houden voordat hij werd aangehouden. Ook bij hem werd geen vuurwapen gevonden.

Omdat ze geen vuurwapen bij zich hadden, zijn de verdachten in beide gevallen vrijgelaten.