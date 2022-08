Een tachtigjarige automobilist die doorreed nadat hij een bejaarde fietser had aangereden, hoeft zijn rijbewijs niet in te leveren. Wel is de Rotterdammer een taakstraf opgelegd. Hij moet 24 uur aan het werk.

Het ongeluk gebeurde twee jaar geleden op de kruising van de President Wilsonweg en Martin Luther Kingweg in Rotterdam-Ommoord. De tachtiger was met zijn vrouw op weg naar haar huisarts, toen hij vergat voorrang te verlenen aan het slachtoffer op een elektrische driewieler. De fietser werd omvergereden en bleef met een hoofdwond op het asfalt liggen. De automobilist stapte uit en ging kijken bij het slachtoffer, dat omringd werd door getuigen die zich over hem ontfermden. Daarna reed hij weg, zonder zijn identiteit bekend te maken. "Onbegrijpelijk", oordeelde de rechter. Die was mild met het vonnis. Waar een taakstraf van 100 uur en een rijontzegging van 42 maanden was geëist, werd het 24 uur werken en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden. De rechter zei bij de straf rekening te hebben gehouden met de hoge leeftijd van de verdachte en met het feit dat het ongeluk twee jaar geleden gebeurde. De man heeft zijn rijbewijs nodig om zijn zieke vrouw te vervoeren. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam