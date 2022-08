Alleen een gelijktijdige doorvaart van plezierjachten uit twee richtingen zorgt ervoor dat de Algerabrug korter open blijft staan. Andere maatregelen hebben nauwelijks effect. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos, dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Opening van de brug bij Krimpen aan den IJssel zorgt voor oponthoud op de N210 tussen Krimpenerwaard en Rotterdam. Daarom is bekeken of een ander bedienregime tot minder files kan leiden. Het meeste effect heeft het gelijktijdig laten doorvaren van pleziervaartuigen in twee richtingen. De brug staat daardoor gemiddeld 5 minuten open in plaats van 7.

Brugwachters experimenteren al een jaar met de gelijktijdige doorvaart. Jachtjes krijgen ruim voor de opening al groen licht om op te varen in de sluiskolk. Achter de zeilbootjes wordt het licht wel op rood gezet, want grotere schepen kunnen elkaar niet passeren. Het wegverkeer heeft baat bij deze methode en de scheepvaart heeft er geen last van. Alle reden om die permanent in het bedieningssysteem op te nemen.

Ook de laatste brugopening voor de ochtendspits met een half uur vervroegen naar 6.00 uur leidt tot betere doorstroming op de weg. Tegelijk maken schepen maar twee keer per maand gebruik van de huidige doorvaartmogelijkheid om 6.30 uur. Het zet daarom te weinig zoden aan de dijk om over te gaan tot een vaste vervroeging.

De brug rondom de avondspits langer dichthouden voor de scheepvaart, werpt wat Rijkswaterstaat betreft ook te weinig vruchten af voor het verkeer op de weg. Tegelijk zorgt deze optie voor verstoring van de scheepvaart, dus valt ook die af.

Rijkswaterstaat gaat meer informatie verspreiden over de openingstijden van de Algerabrug, onder meer via matrixborden. Hierdoor kunnen weggebruikers beter rekening houden met de openingen van de brug en hun reis hierop aanpassen.