De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, of zijn vervangers deze zomer, hebben tijdens de geweldsgolf in juli drie keer een woning gesloten. Zijn oproep om het snel makkelijker te maken om bij een dreiging van buitenaf, ook preventief, panden te sluiten, blijft staan.

'Elk schietincident is er een te veel en de risico's die hiermee gepaard gaan, vind ik onacceptabel', staat in een brief van locoburgemeester Saïd Kasmi aan de Rotterdamse gemeenteraad na vragen van de PvdA over de geweldsgolf.

Was het verleden jaar in augustus raak, dit jaar begon de geweldsgolf in juli. De politie telde alleen al in de stad Rotterdam tot en met juli 61 incidenten waarbij een wapen werd getrokken of een explosief werd gebruikt. Een jaar eerder waren dat er in die periode 39. Muziekproducent Siki Martina was het enige dodelijke slachtoffer. Hij kwam om het leven bij de schietpartij bij metrostation Coolhaven. Hiervoor zijn drie verdachten opgepakt.

De burgemeester kan panden sluiten in de hoop een nieuw incident te voorkomen. Dit deed hij niet alleen bij woningen, maar ook bij Club Blu, nadat daar al eerder de exploitatievergunning was ingetrokken.

'Sommige incidenten in juli lijken verband met elkaar te houden', staat in de brief aan de gemeenteraad. 'Het motief blijft vaak onduidelijk. Uit eerdere onderzoeken komt wel naar voren dat de beoogde doelwitten regelmatig een directe of indirecte link hebben met de handel in verdovende middelen.'

Daarbij wordt gekozen voor het beschieten van een pand en niet van een persoon, omdat dit 'afstandelijker' is. 'De intentie is niet om een persoon te raken.' Wel moet duidelijk worden gemaakt dat deze persoon bijvoorbeeld een schuld moet betalen of drugs moet leveren. 'Als dit is gedaan, dan nemen de incidenten weer af.'

In de brief staat dat er voor drie incidenten in juli in totaal zes personen zijn aangehouden. Het doel van politie en Openbaar Ministerie, waarbij ook de gemeente aansluit, is om niet alleen een einde te maken aan het geweld, maar ook conflicten te voorkomen die tot dit geweld kunnen leiden.