Sommige wateren in Rotterdam hebben steile kanten. Door de droogte is het voor jonge watervogels nu extra lastig om op de kant te komen. Volgens de Partij voor de Dieren is daar een simpele oplossing voor: eendentrappetjes.

Een eendentrappetje is een plankje dat vanaf het water schuin omhoog loopt naar de kant, legt fractievoorzitter Ruud van der Velden uit. "Er zit ook een beetje reliëf op, zodat ze niet uitglijden. Het is heel simpel en kost bijna niks. De watervogels kunnen er zo naartoe zwemmen en erop lopen."

Volgens de Partij voor de Dieren is het vanwege de droogte nu extra belangrijk om de eendentrappetjes te plaatsen. Het water staat lager, waardoor het verschil met de kant groter is. Vooral voor jonge watervogels is dat lastig, vertelt Van der Velden. De partij heeft inmiddels al meer dan tien meldingen ontvangen van vogels die moeite hadden om op de kant van Rotterdamse wateren te komen. "Ze worden daar vooral moe van. Dan verzwakken ze en zijn ze een makkelijkere prooi voor andere dieren."

In 2019 pleitte de Partij voor de Dieren ook al voor meer eendentrappetjes. Die motie werd toen verworpen. "Nu zie je dat het probleem terugkomt", aldus de fractievoorzitter. "Vandaar dat we bij het nieuwe college weer een poging wagen." In een aantal Rotterdamse singels zitten al eendentrappetjes. Die zijn succesvol, vertelt Van der Velden. "Ik woon in de buurt van een singel, in het midden heb je een eendentrappetje. Dat werkt wel, je ziet er echt meerkoeten en eenden overheen lopen. Dat is een grappig gezicht."

Natuurvriendelijke oevers die geleidelijk aflopen, zijn volgens de fractievoorzitter eigenlijk de beste optie, maar hij ziet de eendentrappetjes als een goedkopere oplossing. "Een of twee eendentrappetjes per singel zijn al voldoende. Eigenlijk zouden we ze standaard moeten hebben, onafhankelijk van hoog of laag water. Ik vind het ook wel passen bij een moderne stad als Rotterdam."