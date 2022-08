In Rotterdam-Charlois is maandagochtend een kat overleden. Het diertje kwam vast te zitten in een kantelraam en overleed in het busje van de Dierenpolitie Rotterdam aan zijn verwondingen.

Na een melding kwam de Dierenpolitie Rotterdam eraan om de kat te bevrijden. Dit lukte, maar in het politiebusje op weg naar de spoed- en verwijskliniek in Barendrecht overleed het al flink verzwakte beestje alsnog, tot groot verdriet van de eigenaren "Dit verwacht je natuurlijk niet, ze waren erg geschrokken en ontdaan", aldus een woordvoerder van de Dierenpolitie. Opvallend is dat de viervoeter niet vastzat in een kantelraam van de eigenaren. De kater was naar het huis van buren gesprongen, waar-ie klem kwam te zetten. "Deze mensen hebben geen schuld", stelt de woordvoerder dan ook. De Dierenpolitie wil wel meegeven dat kantelramen levensgevaarlijk kunnen zijn voor katten. "Dit soort dingen gebeurt zo vaak. Katten denken dat ze erdoorheen kunnen, maar dit kan vaak helemaal niet." De woordvoerder geeft het advies om een raam vooral niet op de kiepstand te laten staan en te allen tijde goed op je dier te letten.