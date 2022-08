De grote brand bij Damen Shiprepair aan de Schiedamse Admiraal de Ruyterstraat is geblust, zo laat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. De vlammenzee ontstond in de nacht van zaterdag op zondag op het voordek van zeeschip de Happy Rover.

De veiligheidsregio draagt het incident over aan het bedrijf Damen Shiprepair. Deze zorgt voor de koeling van het schip. Later vandaag volgt nog een laatste controle. Over de schade is op dit moment nog niets bekend. Verder is er volgens de woordvoerder niemand gewond geraakt en heeft het personeel zich in veiligheid kunnen brengen.

Het was voor de brandweer erg lastig om de brand te blussen, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. "Scheepsbranden zijn complex. Bij een gewone woning kan je zo naar binnen lopen, dat is bij een schip niet het geval. Een schip is juist gebouwd om het water zo veel mogelijk buiten boord te houden. Alles wat je aan water binnen boord krijgt, moet er ook weer uit. Daarnaast heb je nog te maken met het feit dat een schip op het water en niet op de grond staat, waardoor het minder stabiel is dan een huis. Zo was er een veelvoud aan factoren die deze brand complex maakte."

Het gaat om een schip van 138 meter lang dat sinds twee weken in de Schiedamse haven ligt.