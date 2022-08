In Ecuador is in totaal 3,5 ton cocaïne gevonden in twee containers met bananen met bestemming Europa. Een van de containers zou naar Rotterdam worden verscheept, de andere richting Groot-Brittannië, zo meldde de politie van het Zuid-Amerikaanse land zaterdag op Twitter.

Een vrachtwagen met een container werd op weg naar de haven van de stad Guayaquil onderschept. Daarin zaten 92 dozen met in totaal 2300 pakjes van ongeveer een kilo coke. Een tweede container, die in een niet bij naam genoemde haven in dezelfde regio stond, bevatte 87 dozen waarin 1218 pakjes met het witte poeder zaten. Er is een aanhouding verricht. De dag ervoor meldde de politie in Ecuador, een buurland van Colombia, de vondst van cocaïne in een appartement in de kustplaats Manta. Een onbekende hoeveelheid drugs werd gevonden in 4800 blikjes tonijn die bestemd waren voor de export. De president van El Salvador, Nayib Bukele, twitterde vrijdag ook dat de marine een smokkelboot met 2,2 ton coke in de Stille Oceaan had onderschept. De waarde wordt geschat op ruim 55 miljoen dollar (zo’n 54,8 miljoen euro). De gearresteerde bemanning bestond uit een Ecuadoraan en twee Colombianen. Boten die cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten smokkelen, worden vaak onderschept voor de kust van Midden-Amerika. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam