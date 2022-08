Een man is vrijdagavond gewond geraakt bij een steekpartij op Plein 1953 in Rotterdam-Zuid. Hij is voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De man is aanspreekbaar en zijn verwondingen vallen mee. De politie heeft nog geen dader aangehouden. Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen. Het slachtoffer heeft nog niets verklaard. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam