Een groep van 96 Afghaanse vluchtelingen wordt de komende tijd opgevangen in het Postillion Hotel WTC Rotterdam. Leefbaar Rotterdam voelt zich overvallen.

De vluchtelingen, vooral gezinnen, zouden hier zeker vier weken verblijven. Het gaat om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en in Afghanistan gevaar lopen sinds de taliban aan de macht zijn. Ze konden naar Nederland vluchten via Pakistan, waar ze werden toegelaten zonder reisdocumenten. De groep van 176 Afghaanse vluchtelingen kwam vrijdagochtend aan in Eindhoven, een deel daarvan wordt nu in Rotterdam opgevangen. Na hun verblijf in Rotterdam worden de statushouders op een andere plek opgevangen.

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) laat weten dat er vanwege 'de enorme capaciteitsdruk in sommige gevallen tijdelijk hotelkamers worden gehuurd'. "De gemeente en veiligheidsregio worden daarover geïnformeerd, maar de organisatie en verantwoordelijkheid liggen bij het COA", aldus een woordvoerder.

Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de gemeenteraad, voelt zich overvallen door de gang van zaken. "De opvang van asielzoekers is een bevoegdheid van de gemeente. Maar dit is blijkbaar allemaal buiten de gemeente om geregeld door het kabinet", zegt raadslid Simon Ceulemans. "Wij willen precies weten wat hier is gebeurd. Bij zulke beslissingen hoort de gemeente toch worden betrokken?" Leefbaar heeft een debat over de kwestie aangevraagd.

De gemeente Rotterdam bevestigt de komst van de vluchtelingen, maar stelt geen partij te zijn. "Wij beschouwen deze mensen als hotelgasten", zegt een woordvoerder. Het Postillion Hotel in het World Trade Center opende vorig jaar de deuren en telt 168 hotelkamers. Een medewerker laat weten geen informatie te mogen geven over de opvang van de vluchtelingen.

Nederland heeft sinds eind augustus vorig jaar 2475 Afghanen ontvangen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil alle Afghanen die naar Nederland mogen komen, zo snel mogelijk ophalen.