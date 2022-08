Aan de Hulkstraat in Rotterdam-West is begin deze week een verwaarloosde kitten aangetroffen. Er was een lange ketting strak om de nek van het diertje gewikkeld. De kitten is naar het Dierenopvangcentrum Vlaardingen gebracht.

Het jonge diertje had een bloedneus en last van diarree. 'We hebben geen idee hoe, wie, wat, waar en waarom', schrijft het centrum in een Facebookbericht. Het vraagt mensen die meer kunnen vertellen over het diertje om zich te melden. De kitten is onderzocht bij de dierenarts. Zowel het dierenopvangcentrum als de politie kan niet vertellen hoe het katje eraan toe is. Ook is niet duidelijk wat er nu met het diertje gaat gebeuren.