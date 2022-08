Twee automobilisten (18) uit Spijkenisse zijn zondag 7 augustus aangehouden na het hinderen van een ambulance onderweg naar het ziekenhuis. De hartpatiënt in de ambulance had duidelijk last van hun actie.

Een ambulance reed rond 20.30 uur zonder sirene met een hartpatiënt aan boord van Spijkenisse naar een ziekenhuis in Rotterdam. De twee automobilisten haalden de ambulancechauffeur in. Ze gingen slingerend voor hem rijden en trapten meerdere keren op de rem. Het gevolg was dat de bestuurder van de ambulance toen ook meerdere keren moest remmen. Volgens de politie was dit zeer storend voor de hartpatiënt. Het hartritme en de stress bij de patiënt namen toe, zo merkte de verpleegkundige. De politie heeft de mannen aangehouden. Ze waren boos over een voorrangsincident dat vlak daarvoor had plaatsgevonden. De jongemannen moesten hun rijbewijs inleveren en kregen een boete voor het bedreigen en belemmeren van hulpverleners en gevaarlijk rijgedrag. De hartpatiënt wist uiteindelijk alsnog veilig het ziekenhuis te bereiken.