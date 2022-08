Feyenoord heeft het nieuwe uittenue voor het Eredivisie-seizoen 2022-2023 gepresenteerd. Anders dan het uittenue van het vorige seizoen, dat gele accenten had, zijn de accenten op het overwegend blauwe tenue in de traditionele rood-witte kleuren.

De Rotterdamse club heeft het tenue vandaag gelanceerd, op de dag die symbool staat voor het oprichtingsjaar van de club: 1908. Afgelopen seizoen was het uittenue voornamelijk grijs, nu heeft Feyenoord gekozen voor blauw als hoofdkleur. De shirtsponsor, rugbedrukking en het club- en adidaslogo zijn wit. Het rood komt terug in de drie Adidas-strepen op de schouders, het broekje en de kousen. Ook de 'F' uit het clublogo, die als nekdetail in de kraag zit, heeft de rode kleur. De traditionele kleuren komen in twee lijnen samen in de kraag en de mouwen.

De heren-, vrouwen- en jeugdteams van Feyenoord spelen dit seizoen in het uittenue. Aanstaande zondag zal Feyenoord het nieuwe tenue voor het eerst dragen, wanneer zij in het Mandemakers Stadion in Waalwijk op bezoek gaan bij RKC. Het uittenue is direct verkrijgbaar in de (online) Feyenoord-fanshop.

Voor het thuistenue van dit seizoen koos de Rotterdamse club voor klassiek, met half rood en half wit. Bij het derde tenue ging Feyenoord voor de minder traditionele kleur roze in de accenten, het broekje en de kousen. De rest van het tenue is zwart.