Drie personen hebben in de nacht van woensdag op donderdag een pizzabezorger beroofd. De buit: de pizza's in de doos. De politie is nog op zoek naar de overvallers.

Bij de bezorging van de pizza's werd de bezorger in de Marsmanstraat in IJsselmonde-Rotterdam door het drietal bedreigd. Ze wilden geld, maar het enige wat de pizzabezorger had was de pizza's in de tas.

Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. "De politie is nog hard opzoek naar de drie overvallers", zegt de politiewoordvoerder. Of er naast de pizza's nog meer is buitgemaakt, wil de politiewoordvoerder niet vertellen.