Een katertje van ongeveer elf weken oud is woensdagmiddag in het motorblok van een auto geklommen, maar eruit gaan lukte hem niet. De politie moest uiteindelijk komen om de kitten te bevrijden.

Omstanders zagen het katje in de Ericastraat in Feijenoord-Rotterdam onder een auto wegrennen. Kort daarop hoorden ze gemiauw. "De kat was waarschijnlijk bang en vluchtte daarom het motorblok in" vertelt de politiewoordvoerder. Omdat het miauwen aanhield besloten ze om de politie te bellen. De eigenaar van de auto werd getraceerd en zo konden agenten de kat bevrijden.



Agenten hebben de kitten overgedragen aan het dierenopvangcentrum in Spijkenisse.