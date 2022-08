Een ruzie in de relationele sfeer tussen een man en vrouw in de wijk Reyenoord in Rotterdam-Zuid, loopt uit de hand wanneer één van hen een mes tevoorschijn haalt. Beiden raken gewond aan de hand en de vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

De ruzie tussen de twee begon rond 10.00 uur aan de Quadenoord in Reynoord-Rotterdam. Politieagenten en ambulancebroeders hebben de man en de vrouw op de plaats delict aangetroffen, waarna de vrouw door de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Beiden zijn aangehouden. Waarover de twee ruzie kregen, kan de politiewoordvoerder nog niet zeggen.