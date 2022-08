Politieagenten ontvingen op woensdagavond live camerabeelden waarop een persoon met een groot vuurwapen te zien was in de Rotterdamse wijk Charlois. Zwaarbewapend en met politiehonden kwam de politie ter plaatse om de verdachte aan te houden, vervolgens werd een waarschuwingsschot gelost, maar wat bleek: de verdachte had een speelgoedwapen.

Op camerabeelden van de Wolphaertsbocht in Charlois-Rotterdam van Cameratoezicht - camera's van de gemeente waarmee de politie live mee kan kijken op vaste plekken - was een persoon te zien die met een groot vuurwapen rondliep. De beelden werden doorgestuurd naar de politie, die besloot een inzet te doen volgens de procedure voor vuurwapengevaarlijke verdachten. Politieagenten, politiehonden en een speciaal arrestatieteam kwamen ter plaatse. Er werd een waarschuwingsschot gelost, waarna de verdachte kon worden aangehouden. Achteraf bleek het geen vuurwapen, maar een zogenaamde gelblaster - een speelgoedwapen dat balletjes op basis van water en zetmeel afschiet. Bij een omstander trof de politie een tweede gelblaster aan. De twee verdachten zijn aangehouden en beide speelgoedwapens zijn in beslag genomen. De Rotterdamse politiewoordvoerder ziet een toename van nepwapens, voornamelijk bij Rotterdamse jongeren. En noemt deze speelgoedwapens een negatieve trend. "Het is een trend op TikTok om daarmee op voorbijgangers te schieten. Ze zijn vaak voorzien van vrolijke kleurtjes, maar dat is in het donker niet te zien. Dus ga daarmee niet de straat op, want anders loop je het risico dat wij moeten ingrijpen." Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam