Op de stadsboerderij in Vlaardingen is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een zeer besmettelijke variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de 137 kippen, kalkoenen en kwartels doodgemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Er zijn heel veel tranen gevloeid", zegt Martijn, bestuurslid van stadsboerderij Holywood.

Hij vertelt dat er gisteren al een vermoeden bestond dat er vogelgriep was uitgebroken op de stadsboerderij omdat dieren uit het niets neervielen. "We hebben toen een dierenarts gebeld en die heeft samples genomen. Vanochtend is vastgesteld dat het ging om vogelgriep."

Het is een grote klap voor de stadsboerderij, waar voornamelijk vrijwilligers werken. "Die vogels, kippen en pauwen hebben allemaal een naam. De vrijwilligers weten hun verjaardag bij wijze van spreken. Toen het nieuws kwam, hebben er dan ook veel tranen gevloeid." Om 17.00 uur zijn de 137 dieren geruimd. "Die zijn naar de hemel", zegt bestuurslid Martijn.

De stadsboerderij is de komende twee weken gesloten. In overleg met de NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt daarna gekeken of de boerderij weer open kan.

Martijn hoopt het. "Het ging na de coronapandemie net zo goed met de barbecues, boerderijspelen en bedrijven die langskwamen. We hadden financieel net weer wat ademruimte, en dan gebeurt dit." Hij hoopt dat mensen de boerderij willen steunen. Zo kun je op de website een dier 'adopteren' die dan in de toekomst op de boerderij komt wonen.

Vanwege de uitbraak geldt voor het gebied rondom de kinderboerderij een vervoersverbod. Dat betekent dat rondom het gebied van de uitbraak beperkingen gelden voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. In de buurt van de kinderboerderij liggen geen andere pluimveebedrijven die gevaar kunnen lopen.