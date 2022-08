Een ruit ingooien van een vriend omdat je ruzie hebt over een vrouw: het leek een 51-jarige man een goed idee. Hij had alleen niet door dat op dat moment een politiemotor langsreed. De agenten betrapten de man op heterdaad. Hij werd direct aangehouden.

Het incident gebeurde dinsdagavond op de Groshansstraat in Rotterdam-West. "Had ik maar eerst om me heen gekeken", was zijn reactie", aldus de politie. Een vriend van de verdachte, die met hem meereed in de auto, is ook aangehouden. Hij was onder invloed van alcohol. Op het politiebureau bleek zelfs dat hij zoveel had gedronken dat hij z'n rijbewijs moest inleveren.