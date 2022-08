Een Rotterdammer is dinsdagavond bij Het Zwin in het Zeeuwse Middelburg voor de vijfde keer aangehouden, vanwege rijden zonder rijbewijs. Zijn kinderen zaten in de auto. De 27-jarige man werd, nadat hij probeerde weg te lopen, geboeid afgevoerd naar het politiebureau.

De Rotterdammer werd dinsdagavond rond 20.35 uur gecontroleerd, waarna bleek dat hij zich niet kon legitimeren. Vervolgens werd duidelijk dat hij al veel vaker zonder rijbewijs was betrapt. Toen hij probeerde weg te lopen bij de agenten werd hij geboeid. Daarop volgde een scheldpartij en verzette de man zich tegen zijn aanhouding. Hij is afgevoerd naar het politiebureau. Zijn auto is in beslag genomen. De agenten hebben de kinderen gerustgesteld en naar huis gebracht. Hun vader kreeg een extra boete, omdat de jongste niet in een kinderzitje zat. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam