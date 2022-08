De 72-jarige Overijsselse zakenman Hennie van der Most, bekend van het opkopen van oude bedrijfspanden en deze ombouwen tot horeca- en amusementsgelegenheden, heeft recent meerdere eigendommen verkocht. De reden: hij wil zich volledig gaan richten op de bouw van Attractiepark Rotterdam, het pretpark waar hij tien jaar geleden mee is begonnen.

Als laatste heeft Van der Most zijn tot hotel en restaurant omgebouwde watertoren aan snelweg A28 verkocht, aan een Chinees bedrijf. Hij is blij met de verkoop. "Pijn doet de verkoop niet. Ik verkoop het niet uit armoede."

Van der Most is bezig om veel panden en terreinen van de hand te doen. De laatste tijd verkocht hij onder meer pretpark Wunderland Kalkar, vlak over de Duitse grens. "Ik heb nu nog acht, negen andere bedrijven en wil mij vol richten op één project: een nieuw pretpark in Rotterdam op het terrein van een voormalige afvalverwerkingscentrale."

De ondernemer vergaarde roem in binnen- en buitenland voor het goedkoop kopen van bijzondere terreinen, waarop bijvoorbeeld pretparken verrezen. En zo'n tien jaar geleden liet Van der Most zijn oog vallen op het Attractiepark Rotterdam. Maar twijfels over of het pretpark er ook daadwerkelijk komt, zijn er al een poosje onder Rotterdammers. Want een openingsdatum is er nog steeds niet.