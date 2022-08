Een 55-jarige Rotterdammer die dinsdagavond tussenbeide kwam bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren in Rotterdam-Oosterflank, is neergestoken. Het slachtoffer raakte gewond en is in het ziekenhuis geopereerd. De verdachten gingen ervandoor en zijn nog spoorloos. "We zijn hard naar hen op zoek", aldus een politiewoordvoerder.

De hulpdiensten werden kort na 22.30 uur gealarmeerd voor de steekpartij op de Varnasingel - vlak bij de Basrastraat - waarna het ambulancepersoneel zich over de man ontfermde. Hij probeerde een ruzie te sussen, zo was de eerste melding. Het blijkt te gaan om een confrontatie tussen twee groepen jongeren, die er allemaal vandoor gingen na de steekpartij. De politie is nog hard op zoek deze jongeren, naar zowel de messentrekker als de jongeren die getuige waren van het incident. Ook andere getuigen worden gevraagd zich te melden, net als bewoners die camerabeelden hebben van bijvoorbeeld hun deurbelcamera of Tesla.