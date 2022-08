Een vechtpartij is dinsdagavond aan de Basrastraat in Rotterdam-Oosterflank rond 22.30 uur uitgemond in een steekpartij. Daarbij raakte een man ernstig gewond, hij is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De dader is nog spoorloos. "We zijn hard naar hem op zoek", aldus een politiewoordvoerder.

Het slachtoffer probeerde de ruzie te sussen, maar werd gestoken. De politie heeft na het steekincident de plaats delict afgezet met rode linten. Op straat stonden veel mensen. Over de identiteit van de gewonde man kon de politie nog geen uitspraken doen.