In een woning in een portiek in Rotterdam-Kralingen is dinsdagmiddag brand ontstaan naast de televisie. De gehele portiek die totaal acht woningen telt, moest worden ontruimd. De bewoner van de woning was niet thuis op het moment dat de brand uitbrak. Het is niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan.

De bewoner is door de politie gebeld. Hij kan aankomende nacht nog niet in zijn woning verblijven vanwege de schade en verblijft op een andere locatie. De brand brak rond 17.00 uur in een woning op de tweede etage. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werd de brand ontdekt door een rookmelder. Hoe de brand naast de televisie precies kon ontstaan, is niet duidelijk. Bij het incident vielen verder geen gewonden. Ook was de brand redelijk snel geblust, aldus de woordvoerder. "Alleen het ventileren van de rook kostte meer tijd." De bewoners van de acht ontruimde woningen moesten voor de deur van het portiek wachten totdat de brand was geblust. Zij konden na de brand weer terugkeren naar hun woning.