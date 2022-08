De politie in Rotterdam-Zuid kreeg dinsdagnacht een melding van meerdere jongens die op straat op mensen aan het schieten waren. Uiteindelijk bleek het om een speelgoedpistool te gaan. Er zijn twee aanhoudingen verricht.

"Wij weten dat dit speelgoed is, maar hebben eerder ook omgebouwde nerfguns aangetroffen, en dat verandert de situatie gelijk", schrijft de politie op Instagram. Nerfguns zijn speelgoedpistolen waarmee je waterballen kunt afschieten. Met omgebouwde nerfguns doelt de politie op speelgoedpistolen die zijn omgebouwd tot echte pistolen.

In totaal waren vier jongens betrokken bij het incident dat dinsdagnacht rond 2.00 uur plaatsvond. Alle jongens waren meerderjarig. Hoe oud ze precies waren, kon de woordvoerder niet zeggen. Twee van hen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. "We hebben hen met het pistool zien schieten." Volgens de woordvoerder waren ze aan het schieten op voorbijgangers.

De politie maakt zich zorgen om het toenemende gebruik van balletjespistolen.Want als de politie op camerabeelden jongeren met een wapen ziet, gaan ze er zwaarbewapend op af. Zo rukte de politie groots uit toen een groep jongeren begin augustus op elkaar aan het schieten was aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. Later bleek dat de jongeren op elkaar schoten met gelballen.

Het is volgens de politie een zorgelijke trend onder de jeugd, aangejaagd door 'challenges' op TikTok en Snapchat. Jongeren die met een onschuldig ogend balletjespistool van amper 11 euro elkaar onder vuur nemen of zomaar in het wilde weg schieten. En bij verkeerd gebruik zijn de speelgoedpistolen wel degelijk strafbaar.