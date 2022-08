Een dag na de plofkraak is het nog altijd een enorme ravage bij juwelier Bijland in Oud-Beijerland. En eigenaar Francis Bijland zit nog vol vragen. Zo is het nog altijd onbekend of de 21-jarige verdachte die maandagochtend vroeg werd opgepakt daadwerkelijk de dader is. Ook heeft hij naar eigen zeggen de buitgemaakte sieraden nog niet terug.

"Er schijnt wel iets gevonden te zijn", zegt hij. "Maar misschien dat de politie de buit, vermoedelijk horloges en ringen, nog onderzoekt op sporen. Heel eerlijk: ik weet het niet. Grote vraag is ook hoe bruikbaar de spullen nog zijn na die enorme explosie. Verschillende achtergebleven horloges zijn zo goed als gezandstraald. Daar ga je geen mens meer blij mee maken." Op bewakingsbeelden die rondgaan in app-groepen, volgens de eigenaar niet zelf gedeeld, valt te zien dat het er maandagochtend niet zachtzinnig aan toe ging aan de Oost-Voorstraat in Oud-Beijerland. Korte samenvatting: een in het zwart geklede man komt daarop aanrijden op een scooter, plak iets op de gevel, steekt het aan, waarna een enorme klap en vonkenregen volgt die de camera doet trillen. Daarna glipt hij naar binnen om zijn slag te slaan. De actie zelf duurt nog geen minuut, maar de schade die de plofkraak oplevert, is enorm. Hoewel er vandaag een nieuw rolluik komt, verwacht Francis Bijland 'in het meest positieve geval' pas volgende week weer open te gaan. "Tsja, een gat van een paar meter is niet zomaar 1-2-3 gedicht. Daarnaast moeten we de inrichting weer een beetje op orde krijgen. Het oogt nu als een halve winkel in aanbouw." Daarbij hoopt hij alle gestolen of beschadigde sieraden weer bijtijds te kunnen vervangen. "Want de levertijden daarvan zijn momenteel niet mals." Wat hoop geeft, is dat de buurt enorm meeleeft. Maar voor zijn eigen gemoedsrust heeft hij liever dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wie de plofkraak gepleegd heeft. "Ik wil deze ellende gewoon zo snel mogelijk achter me laten."