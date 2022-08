In het Kralingse Bos in Rotterdam zijn maandag zestien gedumpte cavia's aangetroffen. De dieren zijn ernstig vermagerd en hebben veel huidinfecties.

De diertjes werden aangetroffen door medewerkers van kinderboerderij De Kraal. Ze liepen los, ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan. De medewerkers hebben de cavia's vervolgens meegenomen en opgevangen.

Het is niet bekend wie de dieren weerloos in het bos achterliet. De Kraal roept mensen die iets gezien hebben of de dieren herkennen daarom op zich te melden bij de dierenpolitie. "Het is strafbaar om dieren te verwaarlozen en te dumpen", benadrukt de kinderboerderij op Facebook.

Inmiddels heeft de kinderboerderij de zorg voor de dieren uit handen gegeven. Ze zijn verplaatst naar een regionaal konijnen- en knaagdierenopvangcentrum. Dat gebeurt volgens een medewerker van de kinderboerderij altijd wanneer er loslopende dieren in het bos worden aangetroffen. "Het is niet de bedoeling dat mensen denken dat ze hier hun dieren kunnen dumpen, zodat de diertjes hier een mooi leven kunnen leiden. Dan raakt onze kinderboerderij overvol. Dat moeten we niet willen. Daarom worden de dieren altijd verplaatst naar een regionale opvang."