In het Rotterdamse havengebied bij Pernis heeft de politie maandagmiddag vlak na 17.00 uur een zwaargewonde man aangetroffen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Alle hulp mocht niet baten: de 45-jarige man overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.

De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatste. Ook een traumahelikopter landde nabij de plaats van het incident. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, hij overleed een aantal uur later.



De toedracht van het incident op de Vondelingenplaat, het industriegebied de A4 en de A15 bij Pernis en Hoogvliet, wordt nog onderzocht. "Het gaat in ieder geval niet om een verkeersongeluk", aldus een politiewoordvoerder. "Maar verder houden we alle opties open." De Nederlandse Arbeidsinspectie is ingeschakeld bij het onderzoek naar het incident.