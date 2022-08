Onlinesupermarkt Picnic is een onderzoek begonnen naar haar bezorgauto's, nadat drie elektrische voertuigen gisterochtend in Rotterdam in vlammen opgingen. De brand ontstond door kortsluiting terwijl de bezorgwagens stonden op te laden. Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat er bij Picnic brand ontstaat tijdens het laden van de elektrische boodschappenwagens.

De brand van zondagochtend vond plaats in een zogenoemde bezorghub, waar boodschappen vanuit het distributiecentrum naartoe gaan voor ze worden bezorgd. "De brandweer heeft vastgesteld dat de brand niet is ontstaan in de batterij van een auto, maar dat het lijkt op kortsluiting", laat Picnic-topman Michiel Muller weten.

In juni vloog in een Eindhovens distributiecentrum ook al een bezorgauto in brand. Dat gebeurde tijdens het opladen van de accu. De auto moest geblust worden met behulp van een 'dompelcontainer', dat het voertuig volledig onder water zette.

Medio juli kampte het boodschappenbedrijf met een brand, waarbij een Picnic-hub in Almelo volledig uitbrandde. De brandweer kon eerst niet achterhalen wat de oorzaak van de vlammenzee was, maar twee weken na de brand stelde de verzekeraar vast dat de brand was ontstaan in de hoofdgroepenkast. "Dus niet in de bezorgauto's zelf, wat eerder werd vermoed", zegt een woordvoerder van Brandweer Twente.

Hoewel de brandweer heeft uitgesloten dat de brand in Rotterdam is ontstaan door de bezorgauto's, laat Picnic de voertuigen alsnog onderzoeken. "We willen alle mogelijke oorzaken uitsluiten. Dus ook of de brand in de auto's is ontstaan", aldus Muller. Naast werknemers van Picnic werken de leverancier van de wagens, brandexperts en verzekeraars mee aan het onderzoek.

Het is niet de eerste keer dat Picnic zijn eigen wagens laat onderzoeken. Na de brand in Almelo haalde de bezorgservice uit voorzorg ook al tientallen bezorgauto's van de weg. Deze wagens kwamen uit dezelfde serie als de afgebrande voertuigen en zijn nog steeds van de baan. "We zijn extra voorzichtig met de inzet van de voertuigen", zegt Muller. "De auto's in Rotterdam zijn geen onderdeel van de serie die van de weg is gehaald. Het type dat in Almelo vlam vatte is het grote model. In Rotterdam ging het mis in een kleiner type.

Volgens Muller hoeven eigenaren en bestuurders van reguliere elektrische auto's zich geen zorgen te maken over het opladen van hun voertuig. "Van onze auto's rijden er duizenden rond en we hebben in de afgelopen zeven jaar geen problemen gehad met opladen, ook niet als meerdere voertuigen tegelijk werden opgeladen." De topman wil met name goed begrijpen waar de recente incidenten door zijn ontstaan.

Richting het personeel van Picnic is Muller naar eigen zeggen transparant geweest en heeft hij de situatie uitgelegd. "De werknemers zijn op de hoogte van de maatregelen die we treffen. Daardoor is er weinig reuring ontstaan."