De Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) hoort weer bij de beste universiteiten ter wereld. De universiteit zakte vorig jaar weg, maar staat nu op plek 87. Dat blijkt uit de ranglijst van de Academic Ranking of World Universities (ARWU), ook bekend als de Sjanghai Ranking.

De Erasmus Universiteit stond in 2020 nog op plek tachtig, maar haalde vorig jaar de top honderd niet. Nederland heeft in totaal drie universiteiten op de lijst staan. De Universiteit Utrecht (UU) staat op plek 54 en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is terug te vinden op plaats 66. De Universiteit Leiden is voor het eerst in jaren niet terug te vinden op de ranglijst. Harvard University staat op de eerste plaats.

De lijst wordt sinds 2003 jaarlijks samengesteld. De universiteiten worden beoordeeld op factoren als het aantal artikelen dat onderzoekers in wetenschappelijke tijdschriften publiceren en het aantal onderzoekers dat vaak wordt geciteerd door andere wetenschappers.