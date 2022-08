Een juwelier aan de Oost-Voorstraat in Oud-Beijerland is in de nacht van zondag op maandag het doelwit geworden van een plofkraak. Er is één verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar het incident.

De hulpdiensten kregen rond 4.00 uur een melding dat een harde klap was gehoord bij de juwelier in Oud-Beijerland. Explosievenexperts en Forensisch Opsporing zijn aanwezig om onderzoek te doen. Het gebied rondom de winkel is tijdelijk afgezet. De schade aan de voorgevel is groot. Het is niet duidelijk of er iets is buit gemaakt.

Het is niet de eerste plofkraak in de Rotterdamse regio. Gisterenochtend werd Schiedam opgeschrikt door een harde knal. Toen was een filiaal van de Albert Heijn aan het Hof van Spaland het doelwit. De schade aan de supermarkt was groot.