Een filiaal van de Albert Heijn in het Hof van Spaland in Schiedam is zondagochtend doelwit geworden van een plofkraak. Rond 05.00 uur werd bij de winkel een klap gehoord. De schade is groot. Het is onduidelijk of er buit is gemaakt. De politie doet onderzoek naar het incident.

Ook de explosievenexperts en Forensisch Opsporing zijn aanwezig om onderzoek te doen. Het gebied rondom de supermarkt is hiervoor afgezet. Waarom de supermarkt is gekozen als doelwit van de plofkraak is niet duidelijk. Afgelopen vrijdag was het filiaal ook aan de beurt. Toen sneuvelde er een deur bij een poging inbraak. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam